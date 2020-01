Brief 3: ‘Laat eigenaren lekker zorgeloos in hun huis zitten’

Graag wil ik u erop attent maken dat er geen landelijke wet is die permanent wonen in recreatiewoningen verbiedt. Het woonbeleid wordt uitsluitend bepaald en uitgevoerd door gemeenten.

Het is soms de reden waarom in sommige gemeenten wordt gehandhaafd (wat wil zeggen dat mensen op straat worden gezet). Dat gebeurt daar waar ambtenaren – net als sommige journalisten - waarschijnlijk in de veronderstelling leven dat er een landelijke wet is die permanent wonen verbiedt.

Maar gelukkig beginnen gemeenten ook (eindelijk) de realiteit in te zien van de jarenlange wachtlijsten voor een woning en begrijpen dat legaal wonen in recreatiewoningen (die aan het bouwbesluit voldoen), een enorme bijdrage levert aan het verminderen van de woningnood.

Twee derde van de meer dan 200.000 recreatiewoningen is particulier bezit. Dus laat die eigenaren (vaak senioren) daar lekker zorgeloos permanent in wonen.

W. Janssen, Apeldoorn

