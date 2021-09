’Draagvlak voor Rutte III weg’

Onlangs vertrokken mevrouw Van Ark en mevrouw Van Nieuwenhuizen, vorige week de dames Kaag en Bijleveld. Hier is geen stutten meer aan, de boel stort in, er resten slechts puin en stofwolken! Het was een rampzalige regering, die van crisis naar crisis strompelde, vaak door hen zelf veroorzaakt. Het draagvlak is weg, er is geen enkel moreel of politiek gezag meer. Niets lukt, hopeloos! Het lijkt wel op een aangeslagen bokser. Rutte zelf heeft al één keer 8 tellen gehad, maar is nu toch uitgeteld en knock-out , passé, finito!

Simon Tom, Zoutelande