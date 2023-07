’Appende Kamerleden slecht voorbeeld’

Een les in de klas goed volgen terwijl je ondertussen op je mobieltje kijkt wat er verder allemaal gebeurt in de wereld is onmogelijk.

Het kabinet moet daarom hiermee ook het goede voorbeeld geven. Bij veel debatten zie je Kamerleden regelmatig op hun telefoon kijken. De voorzitter laat hen gewoon appen, ze zou dit best kunnen verbieden tijdens belangrijke debatten. Want bij concerten en voorstellingen wordt toch ook van te voren gevraagd om de mobiele telefoon uit te zetten. In een klaslokaal moet dit toch zeker kunnen zodat de les rustig kan beginnen. Docenten geven zo met een glimlach les en de mobiel blijft in de lerarenkamer!

Cas Heijenk- Caspers, Sleeuwijk