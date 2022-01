The Voice keert gewoon weer terug

Premium Columns

Is er reden om Djokovic voortaan Jokkovic te noemen?

Nee, papa Djoko, uw zoon is Jezus niet. Eerder nog is hij de duivel. Ik roep voor één keer de dominee in mezelf wakker en citeer Johannes 8:44: „Want hij – de duivel, RH – is een leugenaar, en de vader van de leugen.”