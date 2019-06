’Snelwegen stapelen’

Misschien loont het de moeite om op plaatsen waar de meeste files ontstaan, eens uit te proberen om twee rijbanen boven elkaar te maken, bijvoorbeeld onder een dubbele rijbaan voor personenauto’s en erboven een rijbaan en vluchtstrook voor de vrachtwagens, of juist andersom omdat dat wellicht goedkoper is. De aanleg ervan zal wel wat kosten, maar dagelijks, jaar in jaar uit, in de file staan kost ons allemaal nog veel meer.

Jos Verhoeven, Baarle-Nassau