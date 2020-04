’Overmars heeft gelijk’

Stop de eredivisie en start pas weer in een nieuwe gezonde wereld, dat is de enige juiste opstelling. Maar nee, de heren bobo’s van de KNVB, die als schoothondjes achter de UEFA aanlopen, hebben anders beslist. Lachwekkend gewoon. Het is ook respectloos ten opzichte van al die zieke mensen. De huidige bestuurders van de KNVB zijn voor mij ’geen knip voor de neus waard’.

Tjeu Claase, Malden