’Hooligans harder straffen’

Na enkele wedstrijden ongeregeldheden te hebben veroorzaakt, is de gemeente het meer dan beu. Mochten de supporters binnenkort weer over de schreef gaan, denk aan het gooien van vuurwerk, kwetsende spreekkoren etc., dan zullen er passende maatregelen genomen worden. Men denkt erover bepaalde groepen uit het stadion te weren. Bepaalde vakken te sluiten of zelfs helemaal zonder publiek te spelen. Ik zou het toejuichen, wanneer iedere gemeente waar supporters regelmatig voor ongeregeldheden zorgen, dit goede voorbeeld gaat volgen.

Ronald Kranenburg,

Lisse