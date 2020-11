’Kabinet doet z’n best’

Het enige wat er momenteel wordt geschreeuwd is partijretoriek in verband met de aankomende verkiezingen. Ik heb van hun nog weinig inhoudelijke standpunten gehoord, dan alleen maar negatieve prietpraat. Niets deugt en alles is fout met maar één doel: stemmen winnen. Natuurlijk valt er best wel wat commentaar te geven en natuurlijk is het soms allemaal niet even duidelijk. Men vergeet alleen één ding volgens mij: we hebben te maken met iets onzichtbaars wat zich niet laat leiden door welke partijretoriek dan ook. Er zit even niets anders op dan crisisbeheersing en wachten tot het virus weg is. Gewoon alle neuzen dezelfde kant op.

Hans Schoenmaker, Purmerend