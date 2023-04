’Leegloop leraren niet te stuiten’

Bekijk ook: Iedere leraar is hard nodig

Wij hebben in ons land een lerarentekort van maar liefst 10 procent. Opeenvolgende bewindspersonen op dat departement beten er zich op stuk en slaagden er niet of nauwelijks in om daar enige verbetering in aan te brengen. Maar nu komt de aap uit de mouw. De laatste vijf jaren zijn er maar liefst meer dan 1000 van onze goed opgeleide leraren 'overgelopen' naar Vlaanderen. Kleinere klassen, gunstiger arbeidsvoorwaarden, minder werkdruk en veel minder brutaliteit van de kinderen. En het vak heeft daar veel meer aanzien. Daar heb je niet te maken met boze ouders die hun kind als een heilige beschouwen en die je geweld willen aandoen omdat je hun kind -en volkomenen terecnt- misschien eens wat te zwaar hebt aangepakt.Waar is de tijd gebleven dat je absoluut wilde voorkomen dat je ouders te weten kwamen dat je op school straf had gekregen. Want dan kreeg je thuis ook nog even op je ’lazer’.

Ik vrees dan ook dat de leegloop aan leraren vooralsnog niet te stuiten zal zijn. En geef ze eens ongelijk!

Jan Muijs, Tilburg