Voor collega Silvan Schoonhoven en mij zitten twee intense weken erop. We publiceerden begin deze maand vooruitlopend op de presentatie van ons boek Missie F-16 een serie verhalen over de inzet van de jachtvliegtuigen in de strijd tegen IS, precies op het moment dat de politieke discussie over burgerdoden die tijdens deze missie zijn gevallen naar een hoogtepunt steeg.