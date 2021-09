Jaloezie over koningszaken

Omdat hij koning is moet hij zijn landgenoten plezieren. Discussies op basis van feiten en kennis van zaken worden niet gevoerd, maar emoties en jaloezie zijn de basis! Het gaat straks bij de behandeling begroting KH in de Kamer natuurlijk weer over de kosten. Het is het parlement die jaarlijks de begroting KH goedkeurt. Niet de koning zelf. Reken de koning er niet op af als de Kamer de begroting aanneemt. Ook de media hebben in hun voorlichtende rol een belangrijke rol. Informeer het publiek goed en objectief!

P. Kwast, Harlingen