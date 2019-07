Ik wil het nog even hebben over Jorrit Nuijens. Weet u het nog? De volledig doorgedraaide GroenLinks-wethouder van Diemen die voor veel overlast zorgde op een Amsterdams terras en zich slechts met de allergrootste moeite door agenten liet overmeesteren? Hij spuugde vervolgens nog een agent vol in het gezicht en bleek drugs op zak te hebben: die bedoel ik.