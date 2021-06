’Zet snelheid op snelweg op 90 km/uur’

De Nederlanders moesten als gevolg van de stikstofcrisis 100 km/u gaan rijden op de snelweg. Voor een deel om de bouwnijverheid en landbouw te compenseren.

Het levert frustratie op omdat je over lange afstanden langer over de reistijd doet dan voorheen, en dat is vooral voor werkenden lastig. Tevens is er de elektrische rijder die tijdens het rijden geen uitstoot heeft en er daarom het nut niet van inziet.

De solidariteit die wordt gevraagd om toch deze maatregel te blijven handhaven wordt ondermijnd omdat men nu de versoepelingen van de coronamaatregelen ziet aankomen en er massaal op uit wil. De solidariteit wordt tevens ondermijnd door de bestelbussen die op de snelweg iedereen inhalen, jammerlijk genoeg vaak door werknemers uit de bouwnijverheid.

Laten we de maximumsnelheid voor alle voertuigen op de snelweg zetten op 90 km/uur. Dan hoeven we elkaar niet meer in te halen, verloopt het verkeer soepeler en wat nog een bijkomend voordeel is, de meeste auto’s zijn dan het zuinigst ongeacht de brandstof die ze gebruiken. Nog meer ruimte voor de boer en de bouwnijverheid, ze zijn beiden hard nodig in de toekomst.

A. Norder, Eelde