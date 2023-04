Uitslag Stelling: ’Handhaven op snelheid’

Schattingen van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid geven echter een ander beeld; als de snelheid van de helft van de 50 km/uur-straten in Nederland omlaag gaat, zou dat bijna een derde van het aantal verkeersslachtoffers kunnen verminderen.

Het gros van de respondenten (70%) is tegen een verlaging van de snelheid van 50 km/uur naar 30 km/uur op doorgaande wegen binnen de bebouwde kom. Maar door de meesten wordt erop gewezen dat een snelheidsverlaging nauwelijks zin heeft als er niet gehandhaafd wordt. Zo stelt één van hen: „Waar ik woon is het 30 km/uur, al zijn er nog steeds gasten die zich niet aan de regels houden. Er zou meer gehandhaafd moeten worden maar dat gebeurt te weinig dus.” En een inwoner van De Meern meent: „Dit hebben wij al hier. Het heeft geen enkel effect zonder controles. Bestelbusjes en gewone auto’s sjezen maar aan. Ook de jeugd met scooters en elektrische fietsen zijn een gevaar.”

Anderen vrezen dat vaart minderen hinderlijke gevolgen heeft: „30 km/uur in een auto is zó langzaam dat je je snel gaat vervelen en even je appjes checkt of iets anders gaat doen, wat juist de verkeersveiligheid weer niet ten goede komt. Een andere adviseert slechts een snelheidsverlaging in straten en wegen met woningen: „30 km/uur op doorgaande wegen in de steden werkt slechts agressie in de hand en files. Een snelheid van 30km/uur in smalle straten en woonwijken is al reeds in heel veel dorpen en steden en dat is prima maar niet op doorgaande wegen.”

Veel tegenstanders van de 30 km/u vinden dat mensen zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen. „Betutteling hebben we al genoeg in dit land”, klaagt één van hen, die wel direct toegeeft dat ’het gevaar achter het stuur zit’. Dat vinden de voorstanders van de snelheidsverlaging dus ook. Sommigen van hen maken geregeld gevaarlijke verkeerssituaties mee. Zo schrijft één van hen: „Ik fiets dagelijks door diverse buurten in Den Haag. Mijn snelheid komt beslist niet onder de 15 km/uur. Ik word regelmatig door auto’s ingehaald die minimaal 60 tot 70 km/uur rijden. Vaak parkeren automobilisten hun voertuig even op het rode fietspad. Zetten hun knipperlichten aan en dan moet ik het fietspad verlaten. Ik kijk altijd goed uit maar menigmaal zie ik kinderen van een jaar of 12 zonder om te kijken langs die auto’s gaan. De gevolgen bij een hoge snelheid van achterop komend verkeer wil je niet meemaken.”

Een voorstander van snelheidsverlaging wijst voor een oplossing naar de oosterburen. „Uiteindelijk ben ik van mening dat de stap van 50 naar 30 km/uur te groot is. Nu zijn er ook al veel straten waar je maar 30 mag en er minstens 60 gereden wordt. Laten we eens naar Duitsland kijken. Daar is in veel steden de snelheid van 50 naar 40 km/uur gebracht (met handhaving).”

De meerderheid meent dat handhaving op en hoge boetes voor jakkeraars in woonwijken prioriteit moet krijgen. Dat werkt afschrikwekkend. Maar velen denken dat door een gebrek aan agenten dit geen werkelijkheid zal worden.