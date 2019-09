Uitslag stelling: ’Betalen voor sparen diefstal’

Het is niet denkbeeldig dat banken een negatieve spaarrente kunnen gaan hanteren. In Duitsland wordt dit inmiddels al bij klanten die meer dan 500.000 euro aan spaargeld hebben toegepast. En in Nederland rekent Van Lanschot bij klanten met méér dan 2,5 miljoen euro aan spaargeld ook een negatieve rente.

Banken zijn echter huiverig om dit ook aan de ’kleine’ spaarder op te leggen. En terecht, gezien de stellinguitkomst, want de meeste deelnemers zijn absoluut niet van plan om geld toe te leggen op het aanhouden van een spaarrekening. „Jaren hebben banken goed aan ons en ons spaargeld verdiend. Nu willen ze goed blijven verdienen ten koste van de klant. Bij negatieve rente zullen veel mensen terecht hun geld van de bank halen”, denkt een respondent. Een een ander is ronduit negatief over een dergelijk voornemen van banken: „Het feit dat men moet gaan betalen om geld op de bank te laten staan is gewoon diefstal. Dit wordt aangewakkerd door de Europese Centrale Bank die uitsluitend de taak vervult als bank van lening voor de landen die vanaf het begin leven op kosten van de noordelijke landen. Dit gedoe zal leiden tot de ondergang van de EU.”

Toch zien de meesten wel in dat geld van de bank halen en het thuis bewaren als zeer risicovol moet worden bestempeld. Het risico van een inbraak is groot en baar geld kan nauwelijks verzekerd worden.

Sommigen hebben wel al een alternatief op het oog. Zo schrijft iemand: „Wanneer de spaarrente onder nul gaat, haal ik mijn geld van de bank en geef het samen met andere waardevolle spullen in bewaring bij De Nederlandse Kluis (DNK).” En een ander stelt simpel: „Als de rente negatief wordt schuif je je geld toch van je spaarrekening naar je betaalrekening!” En een deel van de respondenten geeft het spaargeld een andere bestemming. Zo stopt 15 procent van de deelnemers het spaargeld in beleggingen en 14 procent gebruikt het voor het (deels) aflossen van de hypotheekschuld. Slechts zes procent wendt het aan voor verduurzaming van de woning.

Niet alleen de banken krijgen kritiek vanwege de lage spaarrentes, ook de overheid krijgt ervan langs. Velen zijn bijzonder boos op de autoriteiten omdat de de spaartaks niet in verhouding staat tot de opbrengst voor de (kleine) spaarders. Het feit dat met de inflatie en de spaartaks al wordt toegelegd en ingeteerd op het spaargeld, zit velen dwars en leidt bij sommigen tot woedende commentaren over de ’roverheid’: „De overheid pleegt pure diefstal in de vorm van vermogensbelasting op spaarrekeningen en de zogenaamde renteinkomsten uit sparen, die al jaren niet reëel zijn.”

Slechts zes procent van de deelnemers gelooft niet dat er een bankrun ontstaat als de banken tot negatieve spaarrentes overgaan. Nuchterheid zal de overhand hebben, denkt één van hen: „Nederlanders laten zich niet gek maken; geld in een oude sok bewaren is levensgevaarlijk.” En een ander valt bij: „Mensen zijn zo bang gemaakt voor berovingen dat ze liever de kosten op de koop toe nemen van negatieve rente.”