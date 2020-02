’Vuurwerkverbod is symptoombestrijding’

Bekijk ook: Dijsselbloem sluit meer vuurwerkverboden niet uit

Het is een politieke illusie dat alle problemen tijdens de jaarwisseling worden opgelost door een totaalverbod op vuurwerk in te voeren want het is symptoombestrijding. De oorzaak ligt, net als in de drugshandel, bij degenen die illegaal bezig zijn en alle scenario’s hebben klaar liggen om hun handel aan de man te brengen. De politie is machteloos door allerlei overdreven ver doorgevoerde privacyregels. De meeste vuurwerkverkopers zijn te goeder trouw, maar helaas zijn er ook handelaren gevoelig voor het grote geld vanuit de illegale handel en verkopen vaak het meest gevaarlijke vuurwerk. Het is onbegrijpelijk dat de politie niet meer mandaat krijgt om die ene keer per jaar en desnoods gesteund door de enorm goede commando’s die ons land rijk is, de oorzaak van dit verschijnsel adequaat aan te pakken.

Otto C. Tempelaars, Heemstede