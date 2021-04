’Sporters kunnen prikje wel in Dubai halen’

Want, zo redeneert Rene78 in reactie op De Kwestie: „Sport is de belangrijkste bijzaak in het leven, maar nog steeds een bijzaak. Achteraan de rij aansluiten dus, want er zijn echt belangrijkere zaken.”

Zeker, de Olympische Spelen zijn een geweldig evenement, dat mensen aan de buis gekluisterd houdt. En dat op zich zou de verspreiding van het virus moeten remmen, nietwaar? En meer Nederlanders in Tokio betekent dat meer Nederlanders zich voor de televisie terugtrekken. Topsporters met voorrang vaccineren is dus een win-win-situatie, zo vindt Rpermentier: „Het is erg logisch dat deze topsporters voorgaan. Wij genieten elke dag als er topsport op TV is, of het nu gaat om wielrenners, voetballers of olympische atleten.”

Populair

Ook Edwin V_ vindt dat sporters best een streepje voor mogen hebben: „Dat Nederland mee kan doen met de Olympische Spelen en het EK voetbal dit jaar; dát is weer het normale leven. We moeten ons niet tegen laten houden door paniekvogels die zelf een eigen vaccinatie belangrijker vinden dan dergelijke zeer populaire sportevenementen, waar vele miljoenen mensen van genieten.”

Anderen zijn minder uitgesproken, maar ook niet mordicus tegen een vervroegde spuit voor een olympiër. Marinka2019 zegt: „Ik zou er geen probleem mee hebben als de olympische sporters voorrang krijgen. Zij vertegenwoordigen hun land op het meest prestigieuze sportevenement ter wereld én hebben hiervoor jaren getraind en hun leven op ingericht. Het zijn er ook niet zoveel dat dit tot echte vertraging zou leiden. Ze kunnen gebruik maken van de tijd die nu niet wordt gebruikt wegens afgezegde vaccinatie-afspraken met AstraZeneca. Mijn zorg is wel dat er zo nog wel meer groepen te vinden zijn die voorrang kunnen claimen: diplomaten, mensen die voor hun werk buitenlandse reizen moeten maken, leraren en politiemensen bijvoorbeeld.”

"Natuurlijk moeten de olympiërs met voorrang gevaccineerd worden, anders moeten we ons terugtrekken van de Spelen"

Belangrijker

Dat laatste is nu juist de reden dat je géén voorrangsregels moet uitvinden, zegt Geeny 1: „Mijn voorstel is om eerst de bakker te doen, anders komen we om van de honger. En als we de rioolontstoppers niet eerst doen, zitten er straks veel mensen in de shit.” Joannes 1947 wijst nog maar eens naar een groep die zeker wél voorrang zou moeten hebben: „Er zijn zoveel anderen die véél belangrijker werk doen dan een beroepssporter. Sport is leuk om naar te kijken, maar levert niets op dat bijdraagt aan het herstel van mensen. Mensen in de zorg vind ik bijvoorbeeld veel belangrijker.”

In het algemeen is er veel verdeeldheid over het met voorrang vaccineren van topatleten. Waar P_Jansen groot voorstander is („natuurlijk moeten de olympiërs met voorrang gevaccineerd worden, anders moeten we ons terugtrekken van de Spelen”), vindt Bartnijland dat terugtrekken helemaal niet zo’n probleem: „Wat een bezopen idee om sporters voorrang geven, terwijl de gewone man doodgaat. Dan blijven ze toch lekker thuis.”

Dubai

Cornelia B. denkt dat sporters het zelf wel kunnen oplossen: „Als die atleten zo graag gevaccineerd willen worden, vliegen ze toch simpel even naar Dubai? Daar kunnen ze zo een prik kopen, hoor. Zo niet, gewoon je beurt afwachten!”

Een aantal reageerders wijst op de beperkte impact die het ’voortrekken’ van een paar honder topsporters überhaupt zal hebben. Gertaafjevanderwiel zegt: „Om hoeveel vaccins gaat het eigenlijk? Als we weten dat managers van zorginstellingen zijn voorgedrongen, dan vind ik dat sporters wel een vaccin kunnen krijgen. Er zijn veel mensen die het fijn vinden om naar de Olympische Spelen te kijken.” En ook Tooms zoekt de nuance: „Op zich ben ik er op tegen dat sporters voorrang krijgen, maar voor zo’n team van enkele tientallen mensen zal voorrang geen pijn doen bij de mensen die dan twee tellen langer moeten wachten.”

"We zouden in de lockdown blijven zolang de ouderen en de kwetsbaren nog niet gevaccineerd zijn"

Meejuichen

Bakel1 is dan ook groot voorstander van een spoedig topsportersprikplan: „Tegenstanders van dit item moeten zich schamen. Die beseffen niet, wat de topsporters allemaal moeten doen en laten voor een prestatie. Maar wel massaal meejuichen bij het halen van de medailles!”

Helaas voor Bakel1 (en Jacques Brinkman) is een meerderheid het daarmee volstrekt oneens. Duijn 1963 kan een heel goede reden bedenken om zelf voorrang te krijgen: „Ik kan heel goed kaarten, krijg ik ook voorrang?” En serieuzer: „We zouden in de lockdown blijven zolang de ouderen en de kwetsbaren nog niet gevaccineerd zijn.” Dat laat eigenlijk maar één weg open en dat is de weg die Teunieoudenes verkiest: „Verbieden om erheen te gaan lijkt mij het beste. Sporters uit de hele wereld bij elkaar brengen is vragen om grote problemen. Alle nieuwe muttaties reizen gratis mee naar alle hoeken van de wereld. Hoe dom kun je zijn!”