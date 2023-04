’Overheidsprojecten kosten altijd meer’

De grote renovatie aan het binnenhof duurt veel langer als gepland, weet Lucas Meijer.

De prognose is nu 2028,maar het kan nog wel langer duren. De begroting gaat ook nog eens een keer over de kop van een half miljard naar meer als 1 miljard euro. Ach ja, we zijn wel gewend dat de politiek tijd koopt .En over de jaartallen is ook vaak gesteggel 2030 of 2035? Bij vrijwel alle projecten van de overheid worden de kosten zwaar overschreden.

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela