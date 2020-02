Brief 3 ’Reizen tegen eenzaamheid’

Ik werk als vrijwillig OV Ambassadeur. Ambassadeurs maken mensen wegwijs in het doolhof van poortjes, diverse in- en uitcheckpalen en keuzemenu's op de perrons. Naast het geven van inlichtingen door middel van inloopinformatieochtenden in bibliotheken en cultuurhuizen maken we proefreisjes. Sommige ouderen maken deze reisjes niet vanwege de kosten. Juist daarom laten we op de perrons zien hoe alles in zijn werk gaat.

Ouderen zijn er in jaren qua inkomen niet op vooruit gegaan. Alle vaste lasten zijn gestegen. Ouderen zijn vaak eenzaam. OV Ambassadeurs dragen een steentje bij om ouderen uit hun isolement te halen.En als het rijbewijs ingenomen is, ze toch veilig kunnen reizen met het OV.

Want juist zij willen niet altijd een beroep doen op hun kinderen. Zo blijven ze mobiel. En wat is er nou leuker dan in een stad samen met vrienden te genieten van koffie met wat lekkers.

Wilma Beskers, Borculo

