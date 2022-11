’Functie Klaas Knot uitgehold’

Ze schrijft dat de heer Knot toezicht houdt op de banken. Maar dat is wat veel eer. Met de komst van de euro is de positie van DNB en haar president kleiner geworden. De grote banken staan onder het toezicht van de ECB, die ook het monetaire beleid bepaalt. Daarmee heeft DNB nog een belangrijke functie verloren, nl. het toezien op behoud van de waarde van de valuta. En wij weten waar dit toe geleid heeft: een zeer hoge inflatie en geen mogelijkheid om stevig in te grijpen met renteverhogingen. De functie van de heer Knot is uitgehold. Daarbij zou een lager salaris passen en een kleinere staf. Hij is meer adviseur geworden met slechts een stem in Frankfurt bij de ECB.

(drs.) J.H.J. Schreuder, Tilburg