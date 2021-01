Hulpverlenerals eerste vaccineren

Mw. M.C.J. de Laa is het oneens met het vaccinatiebeleid van het kabinet.

Het verbaast mij, dat de heren Gommers en Kuipers, toch de boegbeelden vanuit de zorg in deze coronacrisis, moeten praten als Brugman om voor elkaar te krijgen, dat de zorgverleners op de ic en de verpleegafdelingen met coronapatiënten, voorrang krijgen bij de vaccinatie.

Ook de huisartsen moeten alles op alles zetten, om voorrang te krijgen, terwijl de huisartsen toch in de meeste gevallen als één van de eersten te maken krijgen met coronapatiënten want op dringend verzoek van de huisartsen worden patiënten opgenomen in het ziekenhuis.

Het kabinet moet alle hulpverleners, waaronder ook de politie, brandweer en boa’s vallen, als eerste laten vaccineren. Afgelopen week bleek bij een brand in een verzorgingshuis, dat één van de bewoners positief werd getest, waardoor alle betrokken hulpverleners van politie en brandweer in quarantaine moesten. Wat te doen als deze mensen i.v.m. besmettingen massaal uitvallen? Laten we hopen dat er eindelijk een eind komt aan het wispelturige beleid van de overheid en dat men ertoe overgaat om alle zorg- en hulpverleners met voorrang te vaccineren. Zonder deze mensen zijn wij nergens.

Mw. M.C.J. de Laat