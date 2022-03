Brief 3 ’Wereldleiders moeten druk uitoefenen’

Maar wanneer alle wereldleiders hem in gezamenlijkheid fysiek bezoeken teneinde met hem tot vredesbeleid te komen, is dit een niet te negeren statement. En is zijn heroverweging misschien wel onvermijdelijk. Poetin zal die aandacht heerlij vinden. Nu nog een datum op korte termijn voor alle ’wijzen’, alle leiders dus, uit het Westen. Zelden zal het begrip ’je verantwoordelijkheid nemen’, zo van pas komen.

Piet van Straalen, Nieuw-Vennep

