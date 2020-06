Zuiveringsterreur helpt niet tegen racisme

Nu de moord op George Floyd de racismediscussie in Nederland oprakelt, lijken geweldsdreigingen, vandalisme en ideologische terreur het doel van sommige actievoerders. Als je de woeste heethoofden moet geloven, staan zwart en blank elkaar naar het leven in een Nederland waarin de slavenhoudermentaliteit hoogtij viert. Ik noem deze grimmige kant als eerste, omdat die dermate onverzoenlijk is dat die alles wat goed gaat, alle waardige demonstraties, welwillende stemmen en mensen die naar elkaar toegroeien, dreigt te vertrappen. Zoveel destructiedrift confronteert iedereen met een belangrijke vraag: waar sta ik? Bij de bouwers of bij de slopers?