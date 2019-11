Verwennen we onze kinderen te veel?

Een of twee presentjes zijn een zeldzaamheid; wie het zich kan veroorloven, overlaadt zijn kinderen met cadeautjes. Schieten we hier in door, of mag het een keer?

Marijke Bisschop vindt dat het Sinterklaasfeest is doorgeslagen, Justine Pardoen argumenteert dat er niet zoveel mis mee is om kinderen op Pakjesavond eens fijn te verwennen.

En wat denkt jij? Praat mee en reageer onderaan dit artikel.

Nog even wat getallen: Sinterklaas was vorig jaar op de verwentoer met een recordaantal van 96 miljoen pinbetalingen, goed voor een totaalbedrag van €2,4 miljard. Gemiddeld werd voor €25 gepind. Betalingen via iDeal leverden 12 miljoen transacties op, goed voor een totaal van nog eens €1 miljard.