’België heeft andere focus’

In België wordt het journaal voor grotendeels gevuld met maatregelen waaraan de mensen en bedrijven zich dienen te houden (o.a. gedoseerde toelating in de supermarkten, één persoon per 10 vierkante meter en gecontroleerde afstand buiten in de wachtrij). In Nederland gaat het vooral over financiële maatregelen ter ondersteuning van bedrijven en personen. Het ene land legt dus de prioriteit bij de mensen en het andere land bij geld. Dit zegt alles over de regeringen van deze landen, om over een eensluidende aanpak in Europa maar te zwijgen. De EU is in deze dus ook maar een wassen neus.

M. Kuipers