Wat U Raakt: Dombo's

Iedereen die wel eens tegen de wind in fietst zal beseffen dat een sportman enkel op wat plakjes Snelle Jelle een wekenlange Tour de France niet kan uitfietsen, laat staan winnen! En de week erop wéér van die moordende etappes in de volgende martelronde.

Iedereen die vindt dat de presentator alarm had moeten slaan, is volgens Mart zo dom als hij er uitziet. Domoren, die niet snappen dat Mart daar in z'n geluiddichte hokje zit om dat pillencircus netjes te presenteren en dus als gezette televisievorst van zijn geliefde wielerprinsjes geen kwaad weet.

Hoe werkt topsport?

Ik hoor dat iedere tak van sport om z'n eigen mix aan drugs vraagt. Anders waren al die gespierde toppers allang versleten in de revalidatie beland.

De dagelijkse krachttraining van een turner, of rugbyspeler, valt ruimschoots buiten de normen van de arbo-wet. Dergelijk gesjouw is een bedreiging voor de gezondheid en zou vrijwel zeker leiden tot arbeidsongeschiktheid!

Vandaar dat bij heel wat sporters de anabole medicijnen op het dagelijks menu staan, naast de eiwitpoeders, snelwerkende aminozuren en de veelgeroemde multivitaminen en supermineralen.

Sinds de overheid greep wil krijgen op deze sportapotheek, worden illegale spierversterkers ambachtelijk gebrouwen in kelders, garages en huislaboratoria, zoals ook een reportage van Brandpunt niet zo lang geleden nog liet zien. Alleen met 'supplementen' kunnen hoogbelaste topsporters op niveau meekomen. Grensverleggend of grensoverschrijdend?

Bijna iedereen die aan sport doet, wil zich daarin op den duur verbeteren, allicht zelfs excelleren en gewaardeerd worden. Helaas hebben veel sporters wel de ambitie, maar niet de aanleg om kampioen te worden. Zodra men tegen deze teleurstelling aanloopt, biedt nog slechts de pillencocktail uitkomst. Nog harder trainen mondt anders uit in een slijtageslag met fatale blessures. Zonder 'kunstgrepen' wordt het nooit wat.

Als iedereen met gezond verstand dit kan zien op vrijwel elke sportschool, dan mogen wij ons, dom als wij er uit zien, toch wel afvragen waarom zo'n gepokte en gemazelde sportkenner als Smeets hier niéts van heeft opgevangen? Nooit ook maar één kritische vraag! Hoe wil iemand met slechts een bordje havermout op, met grote vaart opfietsen tegen een berg, waar een auto alleen in de eerste versnelling nog wegrijdt?

Is het de taak van Smeets, die slim denkt te ogen, om ons uit onze sportdroom wakker te schudden? Hoe dom of slim is het afgaan op iemands uiterlijk? Of zijn uiteindelijk alle sportdromen bedrog?