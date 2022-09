Nederlandse identiteit bestaat wel degelijk

Stan Huygens Journaal

Gastvrijheid blijft een vak apart

Iedereen weet hoezeer de horeca behoefte heeft aan goed personeel. Daardoor moeten vaker mensen worden aangenomen die minder geschikt zijn, in de hoop hen in de praktijk te kunnen trainen. Want de sector gaat de lat niet zomaar lager leggen, bleek in Den Haag tijdens de jaarlijkse krachtmeting voor ...