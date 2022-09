Ombudsman: Waar komen die kosten vandaan?

Het kinderdagverblijf schakelt een deurwaarder in om de openstaande schuld te innen. De deurwaarder gaat aan de slag, maar kan niet het hele bedrag innen, omdat Marije te weinig geld en middelen heeft. Daarom wordt er een deel geïnd en sluit de deurwaarder het dossier.

Het kinderdagverblijf wil ook dat de rest van het bedrag wordt geïnd en vraagt een andere deurwaarder het dossier over te nemen. En dat gebeurt. Maar dan ziet Marije het bericht over haar openstaande saldo: dat is ineens bijna twee keer zo hoog als het bedrag dat de vorige deurwaarder eiste! Marije stelt de nieuwe deurwaarder daarom vragen over de opbouw van de kosten: sommige kosten kloppen volgens haar niet. De deurwaarder verwijst Marije naar haar online dossier, maar Marije kan hier niet de antwoorden op haar vragen vinden. Daarom dient ze een klacht in bij de deurwaarder. Maar ook nu krijgt Marije geen duidelijk antwoord op al haar vragen, terwijl de deurwaarder haar klachtdossier na het onvolledige antwoord gelijk heeft gesloten. Ze stapt daarom naar de Nationale ombudsman en dient een klacht in over de te hoge kosten en slechte informatieverstrekking door de deurwaarder.

Dorien neemt de klacht van Marije in behandeling. Ze verdiept zich in het dossier en neemt contact op met de deurwaarder. Dan blijkt dat de deurwaarder een aantal zaken verkeerd heeft vermeld in het dossier. De deurwaarder past het aan en hierdoor wordt een aantal kosten voor Marije lager. Los van deze foutjes, vindt de deurwaarder dat hij Marije voldoende heeft geïnformeerd naar aanleiding van haar klacht.

Hier is Dorien het niet mee eens. Ze concludeert dat de deurwaarder te makkelijk is omgegaan met de vragen en de uiteindelijke klacht van Marije. Als de deurwaarder zich goed in de vragen van Marije had verdiept, was tussenkomst van de ombudsman helemaal niet nodig geweest. Dan had hij haar zelf de juiste informatie kunnen geven en de fouten kunnen herstellen.

Deurwaarders hebben een bijzondere positie bij de uitvoering van overheidstaken. De Nationale ombudsman vindt dat mensen erop moeten kunnen vertrouwen dat deurwaarders zorgvuldig handelen en dat ze weten wat je als deurwaarder doet, kan en mag. Als dit voor mensen niet duidelijk is, moet de deurwaarder hierover uitleg geven. Zodat mensen als Marije voortaan gelijk duidelijkheid krijgen bij vragen over hun schulden.

