Aflossing schulden een mooi project voor het Wopke-Wiebesfonds

Onze overheid kon nog nooit zó goedkoop geld lenen als nu. Voor een schamele 0,028% rente op een dertigjarige staatsobligatie stonden de grote beleggers vorige week letterlijk in de rij. Binnen enkele minuten had de overheid de gevraagde miljarden euro’s al binnen. Best een vreemde tegenstelling: Aan de ene kant klotst het geld bij de grote beleggers kennelijk tegen de plinten en staan ze te trappelen om het uit te geven, terwijl er aan de andere kant steeds meer gezinnen in financiële problemen komen.