’Sneller vaccineren’

Toch wel erg als je in een land woont waar het vaccin van Astra Zeneca geproduceerd wordt. Ook het vaccin van Jansen uit Leiden wordt hier geproduceerd. Nederland is een van de grotere producenten van Europa en toch hebben we een probleem.

Dit komt door de Europese Commissie die het allemaal regelt, inkoopt en verdeelt in Europa en gezien wij het braafste jongetje van de klas zijn worden we beloond met te weinig vaccins en langere beperkingen. Nog erger is het risico dat oudere inwoners lopen doordat er niet volop gevaccineerd kan worden. Groot Brittannië heeft hier geen last van en zie het resultaat daar.

Ik zou zeggen Hugo ga inkopen doen en schakel de tandartsen in bij het vaccineren. De vereniging van Nederlandse tandartsen heeft zich aangeboden maar dit is afgeslagen door de Jonge net als hulp van het leger.

Pierre Verhees, Meijel