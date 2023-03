Premium Het beste van De Telegraaf

Lijsttrekkers CDA Provinciale Staten Haagse stikstofpolarisatie brengt ons geen stap verder

,,Laat partijen stoppen met polarisatie en aanschuiven aan de keukentafels."

Met de Statenverkiezingen in zicht drukken de twaalf CDA-lijsttrekkers ’de boeren en bestuurders die met hun poten in de modder staan’ nadrukkelijk tegen de borst. „De echte oplossing voor het stikstofprobleem ligt in de regio. Niet in de oeverloze Haagse non-discussies.”