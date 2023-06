We zijn niet allemaal nimby’s, wel in veel gevallen

Er is een vraag die mij kwelt. Nou ja, er zijn er nog veel meer natuurlijk, waaronder enkele buitengewoon existentiële. Het menszijn – nee, gekkie, níet het Harry Mens-zijn – is als een Ravensburger Krypt Puzzel: slechts een enkeling slaagt er tijdens zijn leven in alle stukjes op de juiste plekken te leggen. Maar daar gaat het in dit geval niet om. De vraag die mij nu vooral kwelt is of er verschil bestaat tussen burgerlijke verontwaardiging in Albergen en burgerlijke verontwaardiging in Bloemendaal.