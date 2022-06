’Handhaven op fietsers’

Naast alle drukte met brede bakfietsen, hardrijdende scooters en andere snelle rijwielen, zie ik nog zoveel mensen met een mobiel in de hand, zowel jong als oud! Verboden toch en levensgevaarlijk, maar bekeuren, ho maar. Het woord ’handhaven’ kan men in Nederland alleen maar schrijven of roepen, maar uitvoeren is er niet bij; slappe hap hier, zo wordt zo langzamerhand alles getolereerd met alle nare gevolgen vandien.

W. Jans, Utrecht