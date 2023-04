Premium Het beste van De Telegraaf

Stilletjes verzet Rutte de doelpalen

Door Wouter de Winther Kopieer naar clipboard

Het geitenpaadje rond stikstof lijkt gevonden. Draaide de Haagse discussie de afgelopen maanden om de vraag of de halvering in 2030 of in 2035 behaald moest zijn, inmiddels verkoopt premier Mark Rutte het jaartal 2025 als de oplossing. Dan zou in veertig procent van de natuurgebieden de natuur niet verder achteruit mogen door stikstofneerslag.