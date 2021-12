Brief 1 ’Groot Wassink berokkent GL schade’

Hoe hard zal de partij van Klaver het spel spelen tegen het kabinet dat men zaken achterhoudt en de kamer niet tijdig, juist en volledig informeert? Een vraag die heel valide is nu we in Amsterdam hetzelfde zien. Waar wethouder Rutger Groot Wassink een hem onwelgevallig rapport maanden achter hield en vervolgens weigerde vragen van de media te beantwoorden zoals De Telegraaf deze week publiceerde.

De schade die Groot Wassink zijn eigen partij hiermee heeft berokkend is groter dan hij wellicht ooit had kunnen vermoeden: GroenLinks zal nooit meer geloofwaardig zijn in debatten waarin het gaat over achterhouden en bagatelliseren van kritische informatie aan de controlerende macht. Oppositie voeren wordt hierdoor zo goed als onmogelijk. GroenLinks zal de komende 4 jaar alleen maar gedogen en hiermee zijn eigen identiteit verliezen. Snelle verkiezingen zijn niet meer in hun belang. De komende gemeenteraadsverkiezingen wellicht desastreus.

Krijn ten Hove

