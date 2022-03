’Dreun voor woningzoekenden’

Goed nieuws voor deze mensen die zijn gevlucht uit een situatie welke wij ons niet kunnen voorstellen. Maar een keiharde dreun in het gezicht voor alle woningzoekenden in Nederland. Waarom dit middel niet inzetten voor onze eigen burgers, al jaren komen mensen niet aan de beurt en wonen mensen in schrijnende omstandigheden omdat er geen woningen zijn.

Mensen die een woning zoeken waren ook blij geweest in een omgebouwd leegstaand kantoorgebouw of een flexwoning maar daar gaan eerst 100 vergaderingen aan vooraf en dan is het onwenselijk of onmogelijk.

Politiek Nederland heeft of wil niet in de gaten hebben dat steeds meer Nederlanders het gevoel krijgen dat deze dames en heren vooral goede sier willen maken en niets voor de eigen bevolking willen doen. En dan maar klagen over dat er steeds meer polarisering plaatsvindt.

J.v.d. Meeren, Eindhoven