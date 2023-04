Premium Het beste van De Telegraaf

Omtzigt wijst in lezing op ’elite van regenten’

Door Leon de Winter

In zijn Thorbeckelezing van afgelopen vrijdag in Zwolle zei Pieter Omtzigt: „De regering kan ongestraft de parlementaire controle omzeilen en besluiten elders nemen: hier zit een grote weeffout in het systeem. (…) Het land kan bestuurd worden door regenten, die bijzonder slechte besluiten kunnen uitvoeren zonder al te veel weerstand.”