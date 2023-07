Ik was wezen aquafitnessen en had geen geld bij me, alleen mijn pinpas. Ik wilde op de terugweg een kaarsje opsteken voor onze zoon die moest solliciteren (met vele anderen waarschijnlijk) bij de Radboud Universiteit.

Niemand had geld. Een vrouw die langskwam bood me spontaan 50 cent aan. Dat vond ik lief en heel leuk! Ria Wijntjes, Tiel