Premium Het beste van De Telegraaf

Verstandig dat kabinet extra gaswinning in Groningen achter de hand houdt

Door Hoofdredactie Kopieer naar clipboard

In navolging van Duitsland laat Nederland ook de vervuilende kolencentrales harder draaien om te voorkomen dat burgers komende winter in de kou komen te zitten. Deze maatregel was onvermijdelijk nu de gasvoorziening in gevaar dreigt te komen.