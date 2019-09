’Fiscaal gewin aantrekkelijk voor expats’

‘Nederland walhalla voor expats’ (Tel. 6/9). Wat expats zo aantrekt blijkt voor een groot deel te danken aan openbare voorzieningen: veiligheid, goede scholen, goede infrastructuur. Dingen die vanuit belastingen worden gefinancierd.

Wat het artikel níet noemt: de lage inkomstenbelasting. Expats hoeven over 1/3 van hun inkomen geen belasting te betalen. Hierdoor betalen zij (sinds 2019) de eerste vijf jaar van hun verblijf maximaal 36% inkomstenbelasting. Vóór 2019 was dat acht jaar.

De regeling is bedoeld om Nederland aantrekkelijker te maken voor kenniswerkers. In de huidige economie is Nederland aantrekkelijk - en ook vol - genoeg. Afschaffen die regeling? Of iedereen naar maximaal 36%?

Wout Morra, Amsterdam