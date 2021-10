Premium Het beste van De Telegraaf

In Het Vizier Nog nooit heb ik zoveel woede gezien als nu

Door Olof van Joolen Kopieer naar clipboard

Het hoofd van de boekhouding dat op Twitter meldt dat zijn algemeen-directeur er niks van snapt. Of een Telegraaf-verslaggever die in een Instagram-story het hoofdredactionele beleid fileert. Ondenkbaar? Bij het ministerie van Defensie is het momenteel schering en inslag. Via sociale media geven militairen uiting aan de crisissfeer die er bij de krijgsmacht heerst.