Kappen nu. Nee echt, stoppen. Ik ben dat gezeur over het gebrek aan handhaving in dit land, dat eeuwige gezeik waarmee de polderlandse tijdgeest angstaanjagend goed wordt gekenschetst, meer dan zat. Wanneer beginnen we nu eindelijk eens in te zien dat het wat dat betreft juist hartstikke goed gaat?