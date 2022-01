Brief 3 ’Rotte appels verwijderen’

Nu iedereen in dit land ongeremd zijn mening heeft kunnen ventileren, zouden we wijzer moeten zijn. Want waar is het einde: dat Rutte de dader is? Of de paus? De paar rotte appels die de mand dreigen te bederven, moet je vernietigen. Niet de mand. Of de groenteboer.

Ton de Zeeuw

