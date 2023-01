’Daadkracht nodig om asielstroom te weren’

Zo is premier Rutte naar Brussel afgereisd om met zijn Belgische collega De Croo af te spreken dat Nederland en België samen optrekken in een poging om meer grip te krijgen op de hoge asielinstroom. De Europese Commissie moet daartoe nu eindelijk eens een keer werk maken van het Dublinakkoord en het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat lijkt ferme taal van deze heren, maar is dat in daden natuurlijk geenszins. Want de Dublinregels bestaan al en kunnen en moeten gewoon worden nageleefd. De bussen met asielzoekers kunnen in Nederland en België dus gewoon worden geweigerd en teruggestuurd. En nee dat is niet onmenselijk of zielig, want deze mensen komen vaak middels smokkelaars doelbewust naar onze landen toe omdat het hier nu eenmaal goed geregeld is. Hier moeten Rutte en De Croo hun daadkracht laten zien en zich niet opnieuw achter de EU verschuilen. En denk erom dat deze maatregelen zich snel zullen rondspreken, binnen een week komt er geen bus met asielzoekers nog onze kant op.

Jan Pronk, Beverwijk