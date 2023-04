’Kloof westen en platteland’

Minister Jetten wil brandstoffen bijmengen bij de benzine. Hierdoor wordt de benzine zo’n 10 cent duurder. Verder wordt de bpm verdubbeld en moeten leaseauto’s vanaf 2025 elektrisch zijn. In veel provincies is dramatisch gesnoeid in het ov. Op het platteland is vrijwel geen keuze. Daar is het gebruik van de auto vaak noodzaak. Geld voor een andere of nieuwe auto is er eveneens vaak niet. En dan wordt ook de korting weer teruggedraaid. Hier zie je dus weer een voorbeeld van de afstand tussen het rijke westen met alle mogelijkheden van ov en het platteland. Waar komen straks de elektrische auto’s en subsidies terecht? U raadt het al. Gelukkig hebben we een minister van Armoede.

J. Koopman