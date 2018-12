WUZmail: De politieke invulling van illegaliteit

Bert Osendarp

De 'Van Dale' geeft bij het woord 'illegaliteit' aan, dat het hier om 'onwettigheid' gaat. Een illegaal is een 'buitenlander die zonder werk- en verblijfsvergunning in een land verblijft.' Dat lijkt me toch duidelijke taal. Links Nederland kan er echter maar niet genoeg van krijgen. Continu worden streefcijfers bij het handhaven van de wet op illegaliteit niet gehaald. Kunnen drommen Polen, Bulgaren, Roemenen e.d. hier zwart komen werken. Nederlandse burgers hun baan uit handen nemen, om vervolgens het verdiende geld naar hun vaderland te sluizen.

Asielzoekers kunnen jaren lang procederen op kosten van de belastingbetaler om uiteindelijk met hun in Nederland verwekte kinderen bij een van onze nationale zenders aan te schuiven met een zielig verhaal. Er is altijd wel weer een generaal pardon. Onze politici zijn drukker met het verdedigen van hun lucratieve baantje, dan aan het belang van het eigen volk te denken.

Dit zou moeten veranderen. Vindt u dat ook?