’Sterkte voor nabestaanden Carlo’

Ik weet, dat medeleven troost biedt. Ik kan u vertellen, dat de Spaanse politie deze misdaad heel serieus zal onderzoeken en de schuldigen bestraffen.

Wij zijn pas vorige week teruggekomen uit Spanje, na het proces over de moord op onze zoon in september 2019. Het uitgebreide onderzoek en juryproces heeft ons toch een troost gegeven. Onze zoon komt er niet mee terug, en dat is nog steeds moeilijk. Maar gerechtigheid is voor jullie allen heel belangrijk. Mede namens mijn echtgenoot wens ik jullie ongelooflijk veel kracht en sterkte toe, want wij begrijpen hoe dit voor jullie is.

M.J.L Kraus,

Bussum