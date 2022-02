’Ireen Wüst beste olympiër’

In totaal won ze 13 medailles waarmee ze de succesvolste Nederlandse olympiër ooit is. Ik heb zelden een sporter gezien die als ze moest pieken het ook deed en bij verlies niet te lullig was om de tegenstander te feliciteren. Een topsportvrouw in hart en nieren en een mooi mens met het hart op de tong. Haar triomftocht begon in 2006 in Turijn met goud op de 3000 meter en eindigt in Peking in 2022 met goud op de 1500 meter. Wat een parcours, wat een wereldprestatie en wat een leuk mens. Ireen we gaan je missen, maar zullen je nooit vergeten!

Bas Overmars, Amsterdam