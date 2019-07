’Nederland stelt niks voor’

We worden gewoon als een soort marionetten behandeld, ook op Europees niveau. Ik denk dat we er verstandig aan doen om het Verenigd Koninkrijk volgen en voor een Nexit te gaan. Wij zijn nota bene één van de grootste nettobetalers aan de EU.

Let op mijn woorden: Nederland krijgt straks een of ander nietszeggend baantje aangeboden wat inhoudelijk niets voorstelt, maar op papier ’heel belangrijk is’. En weer laat Rutte zich met een kluitje in het riet sturen.

Rien Bos, Velserbroek