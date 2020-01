Brief 3: ’Meteen weten waar je aan toe bent’

De staatssecretaris moet nu, of zij wil of niet, spijkers met koppen slaan, vindt de Tweede Kamer. Nu wist de burger al lang, dat het systeem aan alle kanten aan vernieuwing of herziening toe was, maar bij de regering wil het kwartje maar niet vallen. Hugo De Jonge moet een artikel schrijven over de grenzen die bereikt zijn en hoppa, de Kamer wordt wakker.

Denkt u of hoopt u, dat er nu iets gaat gebeuren, of blijven wij daarover ook weer eindeloos en oeverloos debatteren. Zij die geen schijn van kans maken, geef die geen hoop en ook geen mogelijkheid tot het opstarten van eindeloze procedures. Het is al schrijnend genoeg als er geen plek voor je is. Beter meteen weten waaraan je toe bent.

Henny Iseger, Breda

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: